Dès le 1er juillet, les agents immobiliers peuvent se former 100% en ligne au Cefim Immobilier Frédérique Masquelier

© CEFIM

C'est amusant de constater que le lancement de l’offre de formations immobilières 100 % en ligne du Cefim, le Centre d’étude et de formations immobilières créé par Federia et agréé par l’Ipi, respectivement fédération et institut professionnel des agents immobiliers, prévu le 1er juillet, correspond tant soit peu au retour progressif au présentiel… Hasard du calendrier, répond Jonathan Delhez, son coordinateur général, qui rappelle que le Cefim a la volonté de digitaliser ses modules de formation continue des courtiers et des syndics depuis bien avant la crise sanitaire.