Aujourd’hui, Frédéric de Bueger se propose de faciliter la tenue de ces assemblées générales à distance via la plateformequ’il a lancée en mai 2020. Laquelle offre un cadre et de précieux outils connectés, gain de temps et d’efficacité à la clé. Après avoir conquis les sociétés et les associations, Frédéric de Bueger espère rallier en masse les copropriétaires en convainquant leurs syndics du bien-fondé de sa solution.