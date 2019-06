Ces dernières années, la piscine s'est démocratisée et le marché est aujourd’hui en pleine expansion. Ni les caprices de la météo, ni le coût d'un tel investissement ne viennent freiner cette tendance. Zoom sur un phénomène qui a encore de beaux jours devant lui.

Une piscine privée représente avant tout un cadre de vie, un lieu de détente et de rafraîchissement. Il s’agit également d’une plus-value pour la maison, d’un aménagement de prestige et d’un lieu de rencontre familiale. Il en existe de nombreux types, allant de la piscine hors sol à l’enterrée, en passant par la semi-enterrée... Sans oublier le large éventail de matériaux : bois, polyester, béton... Ainsi que les aménagements annexes tels que les margelles, les plages, l’aménagement paysager, le local technique...

A quel prix ?

Les piscines les moins chères sont les modèles hors sol. Ce sont également les plus rapides à installer. Vendues en kit, elles ne nécessitent que peu de travaux annexes. Leurs prix s'échelonnent de 1 000 à 12 000 euros en moyenne selon leur forme, les matériaux choisis et les équipements.

Les piscines en kit à enterrer sont elles aussi économiques. Il s’agit également de piscines à monter soi-même au moyen d'éléments préfabriqués. Dans ce cas, les prix s'échelonnent de 4 000 à 15 000 euros en moyenne, en fonction de leurs dimensions.

Viennent ensuite, dans une gamme « moyenne », les bassins monocoques en polyester. Construits d'un seul tenant (dans un moule à base de polyester armé de fibre de verre), ils sont montés par un professionnel. Comptez ici de 9 000 à 20 000 euros en moyenne. Eux aussi s’installent rapidement.

Enfin, les piscines plus haut de gamme ou "prête à plonger" se déclinent soit en structures industrialisées (blocs en coffrage perdu dans lesquels on coule du béton), ou tout en béton. Pour ce type de piscine, comptez au moins 30 000 euros. Notons enfin que le budget global comprendra également l'excavation, les accessoires, les produits de nettoyage, l'électricité et l'entretien.

Parmi les musts, épinglons en outre la piscine à fond mobile avec une structure modulable permettant de faire varier la profondeur et de se transformer en véritable terrasse (entièrement sécurisée). Comptez néanmoins un budget important (100 000 € environ).

Dix tendances actuelles

1. Des formes variées. Arrondies, carrées, sinueuses, en couloir... Les piscines jouent la carte de la variété, même si la rectangulaire classique demeure toujours la plus prisée. Le standard reste de 4 X 8 m.

2. Plus petit mais luxueux. Les bassins actuels sont plus petits et moins profonds, mais ils ont gagné en confort et en technologie. Qu’il s’agisse des pompes à chaleur, de la nage à contre-courant, de la chromothérapie, ou encore des espaces « Spa » dans un coin de la piscine...

3. La domotique subaquatique. Plutôt destinée aux piscines de luxe, la domotique permet de gérer l’entretien (filtres, chauffage, robots de régulation du chlore…). Tout cela à partir de l’ordinateur, de la tablette ou du Smartphone.

4. La piscine naturelle. Très écolo, l’étang de nage n’utilise aucun produit chimique et se fond naturellement au terrain. Les plantes épurent l’eau en douceur et créent un écosystème miniature.

5. La piscine abritée. L’abri de piscine permet d’utiliser plus longtemps le bassin sous nos latitudes. Ce dispositif permet aussi de sécuriser l’accès (intéressant lorsqu’on a de jeunes enfants.)

6. Le couloir de nage. Il s’adresse aux nageurs assidus et aux sportifs réguliers. Ses dimensions varient de 2 à 5 m de large, avec des longueurs allant de 8 à 25 m (pour un effet « couloir olympique).

7. La pompe à chaleur. Ce système fonctionne comme un réfrigérateur inversé. L’investissement est plus important au départ, mais il est rapidement rentabilisé.

8. L’éclairage subaquatique. Vous avez le choix entre des projecteurs traditionnels, des projecteurs halogènes ou encore des fibres optiques lumineuses.

9. Des bords « miroir ». Au lieu d’inonder un second bassin en contrebas, la piscine déborde entre deux margelles sur les quatre côtés du bassin. Elle évoque les modèles à débordement et permet d’éliminer les skimmers. En effet, l’évacuation de l’eau s’effectue naturellement sur le pourtour de la piscine.

10. Des tons sombres. Les revêtements clairs (blanc, sable…) offrant une eau bleu clair sont aujourd’hui moins tendance que les tonalités plus sombres (de gris à noir) à effet « rivière naturelle ».

Faut-il un permis de construire ?



© Adops

Une piscine dans son jardin : un rêve accessible Vous avez un projet de piscine mais vous hésitez. Quels sont les modèles possibles ? Quel budget faut-il prévoir ? Quels sont les pièges à éviter ? Participez à la matinée « Construire sa piscine ». Plus-value immobilière, atout charme du jardin, espace de jeux pour les enfants, cadre de vie propice à la détente, aux activités sportives ou aux réceptions entre amis… Faire construire une piscine offre de multiples avantages. Avant de se lancer, il convient de s’informer sur les différentes formules possibles en fonction de votre jardin, de votre budget et, bien sûr, de vos goûts. Seuls des professionnels pourront vous guider et vous conseiller pour que votre rêve devienne réalité. Inscrivez-vous à notre conférence et rencontrez des partenaires de confiance.



En Wallonie, vous pouvez être exempté de permis sous certaines conditions, pour une construction extérieure de maximum 80 m² dans le jardin latéral ou arrière. Mais attention : ces 80 m² comprennent aussi les zones non couvertes préexistantes telles qu'une terrasse, un étang d'agrément, une piscine existante, etc. En Flandre, vous n'avez généralement pas besoin d'un permis pour installer votre piscine. En effet, l'exemption est accordée aux conditions suivantes : une piscine située à plus d'1 mètre des limites de la parcelle, à moins de 30 m de la maison, et hors zone sensible. Enfin, elle ne doit pas être localisée sur les bords d'une rivière, dans une zone concernée par un plan de gestion de bassin ou de sous-bassin, ou à moins de 5 m de la rive d'un ruisseau. Dans tous les cas, il sera utile de prendre contact avec l’administration communale afin d’exposer son cas et de s’assurer de la nécessité ou non d’un permis.