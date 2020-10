Libre Immo | Le zoom

Petite commune du centre du Brabant wallon, Lasne est surtout connue pour le prix de ses maisons (plus de 600 000 euros en moyenne, NdlR) ou encore pour les grandes fortunes qui y vivent. Mais qu’est-ce qui attire tout ce beau monde dans cette commune construite autour de cinq villages, Lasne, Ohain, Maransart, Plancenoit et Couture-Saint-Germain ? "Nous présentons Lasne à nos clients comme une commune proche de toutes les facilités, à l’instar de Waterloo et tous ses magasins, tout en gardant un caractère semi-rural et champêtre", indique Fabienne Peeterbroeck, gérante de l’agence immobilière Adison.