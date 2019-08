Abonnés Ariane van Caloen et Anne Masset

La nouvelle est tombée début juillet et procura un grand soulagement à Bernard et Françoise Jolly. Les propriétaires du golf et du centre hôtelier de Naxhelet, situés sur la commune wallonne de Wanze, venaient d’obtenir le permis de bâtir pour la phase 1A de 23 logements prévus à l’entrée du golf. Ce permis, ils s’y préparent depuis des années, avec des moments de satisfaction mais aussi de découragement qu’ils ont pu chaque fois surmonter, "car ils n’étaient jamais découragés au même moment. Ce qui nous a sauvés, c’est d’être à deux", répondent-ils en chœur.

(...)