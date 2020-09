Libre Immo |

Cet été, les Plus beaux villages de Wallonie ont été plébiscités par les touristes. Toutefois, aucun hameau n’a décroché le label en 2020.

Avec la crise sanitaire, les Belges ont été nombreux à faire le choix de vacances locales et à mettre le cap sur la Wallonie, avec une préférence pour ses plus beaux villages. De charmants et pittoresques hameaux d’autant plus aisés à découvrir qu’ils sont recensés et labellisés comme tels par l’ASBL "Plus beaux villages de Wallonie".