Jamais les prix des terres de culture n’ont été aussi élevés. Il y a trente ans, l’hectare de bonne terre en Brabant wallon coûtait 7 500 euros. Aujourd’hui, il est dix fois plus cher. Et ce n’est pas un maximum. On a vu des transactions basées sur un tarif de 100 000 euros l’hectare, voire 120 000 euros. Serait-on arrivé à un palier ? Les experts hésitent sur la question.