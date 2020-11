Libre Immo | La personnalité

Avant de devenir le bras droit de Johan Krijgsman, le jeune CEO d’ERA, et de piloter l’expansion du réseau d’agences " n°1 en Flandre " au centre et au sud du pays, Emmanuel Deboulle, 45 ans, a partagé sa carrière entre l’immobilier et… les télécoms. " À 20 ans, je me suis lancé dans une formation d’agent immobilier et de conseiller financier en alternance, tout en travaillant au sein d’une agence ERA ", cadre le Bruxellois d’origine, ancré dans le Brabant wallon.