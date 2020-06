Libre Immo |

Les anglos-saxons n'ont pas leur pareil pour entreprendre des études sur des sujets dont l’incongruité prête souvent à sourire. Ainsi, les experts de l’organisation Save on Energy qui offre sur son site Internet des outils de comparaison des prix de l’énergie (gaz et électricité), mais aussi divers conseils pour en rationaliser la consommation, se sont interrogés sur… les raisons qui pousseraient les gens à infliger des amendes à leurs voisins. Pour peu qu’ils en aient l’autorité, bien sûr, et qu’ils puissent profiter eux-mêmes de l’argent récolté. “Comment punirait-on leurs plus ennuyeuses habitudes ?”, avancent les auteurs de l’étude. “Car”, poursuivent-ils, “dans un monde idéal, nous devrions pouvoir les verbaliser !”