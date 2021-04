Céline et Mathieu sont originaires de Braine-l’Alleud. Aujourd’hui, ils ont une visite avec l’agence Century 21 de Genappe au Clos de l’Aronelle, derrière le restaurant Au milieu de nulle part, à Genappe. Ils en attendent beaucoup car ils commencent tout doucement à désespérer. Ce sera en effet la 24e maison que le couple visite, en l’espace d’à peine quatre mois. "On sait exactement ce qu’on veut : une maison quatre façades, avec jardin, proche des grands axes et dans une rue calme", expliquent-ils.

Sauf que les Brainois ne sont pas les seuls à rêver d’une villa quatre façades dans le Brabant wallon. "On aimerait revenir visiter le bien, budgétiser les travaux avec un professionnel mais tout va très vite, soufflent Céline et Mathieu. On vend notre maison qui ne nous convient plus, donc on cherche la maison où l’on finira nos jours. On veut être sûrs de notre choix et ne pas se précipiter. Les maisons se vendent très rapidement : souvent, elles sont déjà vendues quand on appelle les agences. Ça arrive aussi qu’on nous rappelle pour annuler le rendez-vous car le bien a déjà été vendu."