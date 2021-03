Libre Immo | Le dossier Batibouw

Après un premier week-end fortement perturbé par des problèmes techniques ces 27 et 28 février derniers, l’édition 100 % virtuelle du salon belge de la construction, de la rénovation et de l’aménagement intérieur et extérieur s’est véritablement lancée dans la course en début de semaine. Pas de quoi alarmer Frédéric François, CEO de Fisa, organisateur du salon, qui reste optimiste quant au succès de cette édition 2021 pas comme les autres, qui se clôturera ce dimanche 7 mars.

Quel bilan tirer de ce premier week-end ?