Au début, il y avait une famille

Solvay, la Maison Dandoy, Brooze, Eram, on ne compte plus le nombre d’entreprises familiales belges de renom qui ont pignon sur rue dans notre pays. Et pour cause, elles représentent en Belgique 75 % du marché (35% pour les groupes employant plus de 500 personnes) et contribuent pour 55% au produit national brut. Elles sont donc celles qui participent positivement de par leur nombre, à la prospérité de notre économie. Mais quel secret se cache derrière ce modèle ? La cohésion multigénérationnelle et la fidélité dans la relation client/fournisseur constituent leur principale force.

Coup de projecteur sur l’une de ces entreprises : GM Groupe , une entreprise familiale incontestablement dans l’air du temps et dont la gestion « en bon père de famille » est plus qu’une caractéristique ! C’est un véritable mode de gestion au quotidien de ses trois piliers d’activité : les assurances , les crédits et l’ immobilier.

Une méthode de travail transparente

Depuis des années, la façon de travailler en toute transparence de GM Groupe a fait ses preuves. Pourquoi cette philosophie véhiculée ? Parce que le client est unique et son projet aussi. Ce pourquoi, chaque offre est adaptée en fonction des besoins et des spécificités propres à chaque situation. Et travailler au cas par cas, faire du sur mesure, être proche sont les secrets d’une formule, à tous les coups, gagnante pour le client en termes de résultats.

GM Assurances

Habitation, auto, vélo, moto, famille, voyage, maladie et accidents, protection juridique, décès, trouvez l’assurance dont vous avez besoin sur GM Assurance . Choisissez parmi une vaste gamme et optez pour votre tranquillité d’esprit. De vraies personnes veillent sur vous ! Pas juste un expert, ce qui rend la relation client unique.

GM Crédits

Les AP, Record, Elantis, Cofidis, Krefima, EB Lease, Credimmo, AXA, GM Crédits collabore avec une dizaine de banques pour offrir continuellement à ses clients le meilleur du marché pour un crédit habitation, pour l’achat d’une voiture ou pour financer des travaux.

GM Immobilier

L'immobilier évolue constamment et exige que chaque membre d’une équipe continue à se former de manière constante et pointue. Estimations, ventes et locations, projets neufs, GM immobilier est une agence immobilière qui reçoit les clients dans une atmosphère joviale et chaleureuse, mais très professionnelle.

En résumé, GM Groupe, c’est vraiment la solution complète qui vous accompagne au quotidien avec des collaborateurs qui ont tous de nombreuses années d’expérience dans le domaine des assurances, de l’immobilier, du crédit et des placements.

