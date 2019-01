La région de Marrakech n'échappe pas au regain constructif qui s’ébroue sur l’ensemble du Maroc depuis ces cinq dernières années. Dans le paysage, les grues ne manquent pas, sur fond de désert, de Médina ou d’Atlas enneigé. À la différence, toutefois, du reste du pays, c’est quasi exclusivement dans le créneau du haut de gamme, voire du luxe, que les développements sont réalisés.

Il faut dire que ce sont ceux qui fonctionnent le mieux. Après une véritable flambée des prix entre 2000 et 2008, suivie d’une crise à double tranchant (crise économique mondiale et crise sociale suite au printemps arabe) qui s’est éternisée quasiment jusqu’en 2012, le marché immobilier marocain dans son ensemble s’est en effet repris, concrétisé par une augmentation des transactions et des prix. Celle-ci a atteint son summum en 2017. Depuis, les observateurs évoquent une évolution en dents de scie selon les localisations et les segments. Le haut de gamme, principalement soutenu par une demande étrangère, est pour l’heure plutôt à la stabilisation, voire, par effet de rattrapage, à la baisse. Mais sans inquiéter les développeurs.

(...)