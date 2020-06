Libre Immo | Le projet de la semaine

Le développeur belge Besix Red poursuit sa croissance luxembourgeoise avec Icône, un futur bâtiment de bureaux conçu comme un immeuble collaboratif, implanté sur le surprenant site de Belval, au sud-ouest du Grand-Duché.

Installé en plein cœur de l’ancienne friche industrielle, le projet s’étend sur 17 300 m². C’est la proposition du bureau d’architectes londonien Foster + Partners, assisté du Luxembourgeois Beiler François Fritsch, qui a remporté la mise. "Nous aimons travailler avec des cabinets internationaux pour croiser les inspirations et faire évoluer notre architecture. Un projet doit avoir une âme. Nous ne vendons pas seulement une enveloppe ou un produit", introduit Gabriel Uzgen, CEO de Besix Red. "Dans le cas d’Icône, l’accent a été mis sur la co-création, la flexibilité et la digitalisation. Plus qu’un lieu de production, le bureau devient ici un lieu d’échanges et d’expérience."