La commune bruxelloise revêt divers visages, mais la césure entre sa partie haute et sa partie basse demeure prégnante.

Au Sud-Ouest de la capitale, la commune de Forest s’étend sur 6,2 km². Entourée par Anderlecht, Saint-Gilles, Ixelles, Uccle et Drogenbos, l’entité bruxelloise combine cadre de vie paisible, espaces verts et quartiers résidentiels aux portes du centre-ville.

" C’est une commune qui offre encore de l’espace et une belle qualité de vie, tout en ayant des prix encore raisonnables pour la Région bruxelloise. Elle possède des parcs en nombre et est très bien desservie en transports en commun et connectée au restant de la ville ", introduit Quentin De Ruydts, notaire établi avenue Van Volxem. Parc de l’Abbaye de Forest, parc Duden, parc de Forest au nord ou parc Jacques Brel et zone verte du Bempt plus au sud, les zones où se promener ne manquent pas.