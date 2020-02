En 2019, L’Institut professionnel des agents immobiliers (Ipi) comptait 10 555 membres. Soit un agent pour un peu plus de mille habitants en Belgique, ce qui est énorme, même pour un marché aussi dynamique que le nôtre.

Ceci dit, il s’agit d’inscriptions – obligatoires – dans le registre de leur organe de contrôle et de déontologie ; il n’est pas dit que tous exercent à plein temps. Et ce nombre englobe en réalité trois métiers différents : courtier, régisseur et syndic.

Ventilée par profession, une autre tendance saute aux yeux, beaucoup plus problématique que la manne d’agents immobiliers : la pénurie de syndics. Leur nombre est estimé par les observateurs du marché à grosso modo 1 750 (16,6 % des membres de l’Ipi), soit un pour… 6 500 Belges.