"Il y a clairement un effet vaccination sur l’immobilier résidentiel" Immobilier Charlotte Mikolajczak

© Shutterstock Cette hausse trimestrielle est généralisée.

Il s’agit bel et bien de la “hausse la plus puissante”, insiste Eric Verlinden, CEO de Trevi. “Aussi spectaculaire d’ailleurs que celles que l’on observait en 2004, 2005, 2006, se souvient-il, amenant des progressions moyennes de prix de 8 à 10 % l’an. [...] On est dans le tout haut de la fourchette des hausses de prix”, insiste-t-il, ce qui ne le ravit pas spécialement : “Entériner une hausse similaire sur les trois prochains trimestres ferait rentrer le marché dans une zone spéculative et par conséquent dangereuse.”