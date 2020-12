Libre Immo | Le dossier

Il est un peu le nouvel enfant chéri des médias, du moins dans les domaines de l’architecture et de l’urbanisme. Et pour cause, Carlo Ratti est ingénieur-architecte et urbaniste, mais aussi designer, créateur de start-up et citoyen du monde (avec des points de chute fixes à Boston, Turin, Singapour et New York). Et puis, il n’a pas cinquante ans (même s’il les aura l’an prochain) et toujours des allures d’étudiant - petites lunettes, barbe de trois jours, jeans.