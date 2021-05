Libre Immo | Le dossier

Depuis quelques années déjà, l’économie de partage florissante détricote la propriété en lui opposant la mutualisation des biens et des services, tandis que la durabilité, la préservation des ressources naturelles et la valorisation de l’espace public se font prégnantes. Directement impacté par ces préoccupations nouvelles, le marché immobilier frémit sous l’émergence de concepts novateurs tels que le coliving, le coworking, les immeubles hybrides et modulaires, les habitats groupés et intergénérationnels, les services et espaces partagés, sans oublier la génération des petits logements légers de type tiny house, yourte et consorts.