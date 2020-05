Libre Immo | Le dossier Offre et demande resteront-elles au diapason ? De la réponse à cette question dépendra l’évolution des prix, à la hausse ou à la baisse.

La sortie du confinement a rameuté quantité de candidats acquéreurs sur le marché. Les agents immobiliers sont surpris par la vigueur de la demande. Mais gardera-t-elle le rythme ? Et l’offre suivra-t-elle ? Des questions dont les réponses impacteront l’équilibre entre offre et demande, et, in fine, les prix. Ce que les acquéreurs scrutent de près, qu’ils soient futurs propriétaires occupants et, surtout, candidats bailleurs.

Pour les aider, nous avons demandé l’avis de quatre professionnels de l’immobilier : un promoteur (Gaétan Clermont, co-CEO d’Eaglestone), un banquier (Koen De Leus, chef économiste chez BNP Paribas Fortis), un agent immobilier (Aymeric Francqui, de Latour&Petit) et un notaire (Marc Van Beneden).