Les associations professionnelles (Federia et CIB Vlaanderen) en collaboration avec l’IPI et le Fonds Social du secteur immobilier ont réalisé, à l’attention des consommateurs, une vidéo interactive destinée à leur expliquer le bon déroulement des futures visites physiques de biens immobiliers.

Les visites de biens occupés devraient pouvoir reprendre dès le 11 mai prochain. Votre agent immobilier prendra toutes les précautions et mesures de protection nécessaires pour que la visite des lieux sur lesquels vous avez porté votre choix vous soit aussi agréable et sécurisée que possible. Le point de départ de cette relance est avant tout la sécurité et la santé de tous les citoyens. L'un des moyens de soutien fournis aux agents immobiliers et syndics du secteur est une vidéo d'instruction qui vous explique les mesures de sécurité prises dans le cadre d’une visite de biens.

Vous avez prévu une visite avec un agent immobilier ?

Pas de problème ! Lors de la prise de rendez-vous, l'agent immobilier vous transmet par le biais des moyens digitaux toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la visite.

- Vous vous sentez malade le jour de la visite ? Les personnes avec qui vous vivez présentent des symptômes ? Alors, restez chez vous et prévenez votre agent immobilier à temps pour qu’il puisse annuler ou reporter la visite.

- Vous confirmez votre visite ? Quand vous arrivez sur les lieux, ne serrez pas la main de l'agent immobilier et respectez les règles de distance, ainsi que toutes les autres règles de sécurité. L'agent immobilier portera un masque buccal et des gants et vous devrez aussi en porter un. Soit vous apportez le vôtre, soit votre agent vous en fournit un. Le nombre de personnes admises pendant une visite est soumis aux règles prises par le gouvernement. Le propriétaire n'est normalement pas présent dans l'habitation. Si pour une raison particulière, il ne peut pas sortir de chez lui, veillez à vous tenir à au moins 1m50 de distance. Enfin, pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez toucher ni les portes ni les objets situés dans le bien.

- Visite faite, vous êtes conquis ? L'agent immobilier vous transmet tous les éléments complémentaires utiles par voie numérique.

En résumé, si vous suivez ces quelques mesures de sécurité, la visite de votre futur bien se passera dans les meilleures conditions pour que vous deveniez un propriétaire heureux !