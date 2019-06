Vous n’avez pas de temps à consacrer à des recherches, vous ne connaissez pas le marché ? Optimisez vos chances de réussite. Travail prémâché, moins de stress, et surtout plus d’opportunités, déléguez la recherche de votre bien à un chasseur immobilier.

Si le rythme de croissance des prix s’accélère sur le marché immobilier, le nombre de transactions suit la même courbe exponentielle. Selon les dernières statistiques fédérales, au cours des neuf premiers mois de 2018, 8.944 transactions ont été réalisées par trimestre en moyenne, soit une hausse de 3,7% par rapport à l’année précédente pour un total annuel prévisible approchant les 36.000 transactions. Selon la Fédération du Notariat, toutefois, il n’y a pas de fluctuation majeure dans le prix que vous êtes disposé à mettre. Au cours du premier trimestre 2019, en effet, le prix moyen d'une maison dans notre pays s'est élevé à 253.904 euros, ce qui représente une augmentation d'à peine 1% par rapport à la moyenne de l'année 2018. Avec des prix qui grimpent et une demande qui est supérieure à l’offre, il devient donc de plus en plus difficile de trouver un bien correspondant à votre pouvoir d’achat. A côté des agences immobilières classiques, vous pouvez désormais compter sur les chasseurs de biens, des experts immobiliers qui se positionnent uniquement du côté des acheteurs et qui vous évitent toutes les démarches fastidieuses de sélection pour trouver le bien de vos rêves dans votre budget.

Un métier de services

Agent immobilier Vs chasseur immobilier ? Leur formation est similaire. La grande différence entre les deux professions se situe dans l’approche. Un chasseur de biens immobiliers n'est pas une agence immobilière, dans le sens où il ne possède pas de biens en portefeuille qui lui seraient confiés par des vendeurs. En outre, là où l’agence immobilière se positionne du côté du vendeur, le chasseur immobilier offre un service sur mesure à l’acheteur. Il effectue une présélection des biens correspondant à vos critères, selon un cahier des charges préétabli de concert (style de vie, préférences urbanistiques, personnalité) ; il visite les biens et vous remet des rapports de visites détaillés ; il vous assiste dans les négociations du prix à sa juste valeur ; enfin, il vérifie tous les documents utiles à l’achat (acte de propriété, rapports d’assemblée générale dans le cas d’une copropriété, conformité urbanistiques, etc.), ce qui évite les mauvaises surprises éventuelles de dernière minute.

Des pépites introuvables

Autre avantage de faire appel à un chasseur de biens immobiliers, c’est qu’il vous permet aussi de trouver des biens à l’achat que vous n’auriez fort probablement pas trouvés seul. Un certain nombre de biens qui font l’objet d’une transaction sont en effet « hors marché », comprenez qu’ils ne sont pas présents sur les sites d’annonces classiques. Marchands de biens, notaires, syndics, la force d’un chasseur immobilier est donc son précieux réseau de contacts. Et c’est notamment le cas du pionnier bruxellois Property Hunter, actif depuis plus d’une dizaine d’années sur le segment de marché.

Les honoraires

Bien acheter n’est pas une question de chance, mais de conseils avisés que seul un professionnel peut vous apporter. Quand on n’a pas le temps d’écumer les petites annonces, quand on en a assez de rater les belles opportunités, quand on ne connaît pas les prix du marché, grâce à ses bons réflexes, le chasseur immobilier vous facilite la vie à toutes les étapes du processus jusqu’à la signature de l’acte authentique et cela a un prix ! En général, les honoraires sont fixés au pourcentage. Ils varient entre 1% et 3% de la valeur du bien. Par ailleurs, pour entamer les recherches, un acompte, déductible de la facture finale, peut vous être demandé.

