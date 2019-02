Un territoire dense, une demande très élevée dans le secteur locatif, un emploi flexible et peu coûteux… Le marché immobilier néerlandais est en plein essor. Avide de nouveaux projets. Et donc, de promoteurs et d’investisseurs. Les Pays-Bas ont traversé une longue crise immobilière de 2008 à 2015, souligne Jan De Nys, CEO de la société immobilière réglementée (SIR) belge Retail Estates investie comme son nom l’indique en commerces. Suivie d’une "spectaculaire reprise", à laquelle les professionnels belges n’ont pas hésité à participer. "L’avantage qu’on a comme Belges, c’est qu’on est un des seuls pays à ne pas avoir connu la crise immobilière après 2008 et à avoir donc pu s’investir à l’étranger avec notre argent", souligne Jo De Wolf, CEO de la SIR Montea, propriétaires d’entrepôts et d’espaces logistiques. "Acheter ce que personne ne veut et vendre ce que tout le monde veut. Il y a là-bas une vraie opportunité d’acheter à des rendements forts."

