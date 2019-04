Mardi, les notaires sortaient leur baromètre immobilier sur le 1er trimestre 2019. Jeudi, Statbel, l’office belge de statistique, publiait les chiffres de l’immobilier pour l’ensemble de l’année 2018. Les premiers en se basant sur les compromis de ventes, le second sur les déclarations d’enregistrement. Mais Statbel, lui, descend jusqu’au niveau communal. L’occasion de faire des classements des communes les plus chères et les moins chères selon le type de biens (infographie). Ou encore celui des communes générant le plus de transactions. En Région bruxelloise, Ixelles qui affiche le prix médian des maisons le plus élevé (près de 600 000 euros) n’a opéré que 92 transactions, alors que Uccle, n°3 bruxellois à 520 000 euros, en a vu passer 341.

© IPM GRAPHIC



Mais les statistiques de Statbel permettent de tirer d’autres enseignements, plus conjoncturels. Ainsi, en 2018, les prix médians de tous les types d’habitation ont continué d’augmenter. Davantage celui des maisons 2 et 3 façades (+5,3 % en un an à 200 000 euros) que celui des appartements (+2,5 % à 182 000 euros). Le prix des 4 façades s’est, lui, établi à 285 000 euros (+2,9 %). La Région de Bruxelles-Capitale est la plus chère avec un prix médian de 376 000 euros pour une maison 2 ou 3 façades mais de… 847 500 euros pour une 4 façades. Pour les 19 communes confondues ! La Région wallonne est la moins chère avec, respectivement, des tarifs de 140 000 euros et de 232 250 euros. La Flandre se situe entre les deux (226 000 et 319 000 euros). Sur le front des appartements, les écarts sont moins marqués : 199 000 euros à Bruxelles, 185 000 en Flandre et 145 000 en Wallonie.