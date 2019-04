Comme toute conquête d’un nouveau monde - dans ce cas-ci, d’un nouveau marché - celle de la Pologne a ses pionniers. Son pionnier, en l’occurrence. Le groupe flamand Ghelamco y a posé le pied pour la première fois dès… 1991. Soit six ans après sa création sur le sol belge, en 1985, et deux ans seulement après la chute du "rideau de fer". Aujourd’hui, le promoteur y est en terre conquise, s’imposant comme l’un des leaders du marché. Et pour cause, à lui seul, il a construit un tiers des bureaux de la capitale, Varsovie. D’autres Belges ont suivi dans son sillon. Mais beaucoup plus tard : en 2009 pour le promoteur BPI Real Estate, 2010 pour le constructeur Matexi, 2011 pour Immobel et, plus récemment, 2017 et 2018 pour Revive et Atenor, pour ne citer qu’eux. Depuis, tous ne jurent que par la Pologne, certains allant jusqu’à la qualifier d’"Eldorado" immobilier en Europe.