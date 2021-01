L’indice Trevi pour le 4e trimestre 2020 ne dit pas autre chose que le baromètre des notaires ou l’analyse réalisée sur la Flandre par le réseau ERA : contre toute attente, et très certainement en totale contradiction avec les pronostics de certains économistes et banquiers qui prévoyaient jusqu’à 5 à 10 % de recul, les prix moyens de l’immobilier belge ont continué à grimper durant cette année Covid. Au 4e trimestre, selon Trevi, ils ont globalement pris 1,57 %. De quoi propulser à 3,5 % l’augmentation sur l’ensemble de l’année, “une hausse plus marquée que l’année précédente”. insiste l’auteur de l’indice. Ceci alors que le nombre de transactions a reculé de 3 %.