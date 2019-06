3

Le terme "écoquartier" est-il devenu le nouvel atout vert pour faire vendre?

Les écoquartiers fleurissent çà et là en Belgique ces dernières années. Une étiquette parfois galvaudée. Les trois Régions du pays se sont penchées sur une définition et un référentiel pour guider les promoteurs et donner matière à réflexion aux candidats-acquéreurs. Mais seule Bruxelles l'imagine contraignant.