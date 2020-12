Immopass part à la conquête de la Flandre Immobilier Frédérique Masquelier

© Immopass Destinée tant aux agents immobiliers qu’aux vendeurs et aux acquéreurs d’un bien, c’est finalement auprès des courtiers en assurance, des gestionnaires immobiliers et, surtout, des syndics d’immeubles qu’Immopass a trouvé son public le plus assidu.

“ Le postulat est simple, à se demander comment on n’y a pas pensé plus tôt : on n’imagine pas acquérir une voiture sans contrôle technique au préalable et Carpass en ordre, mais en immobilier, l’achat d’un logement, qui se chiffre à des dizaines voire des centaines de milliers d’euros, est, lui, dénué de toute transparence ou certification quant au bon état général du bien.”