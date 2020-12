Le prix d'émission s'élève à 21,40 euros par action offerte et correspond au prix fixe tel qu'annoncé au début de la période de souscription, ce qui donne à la société une capitalisation boursière initiale de 153,8 millions d'euros. Le produit brut de l'Offre pour la Société s'élèvera à 60 millions d'euros.

"L'introduction en bourse réussie d'Inclusio valide notre modèle opérationnel unique qui offre des rendements attendus stables tout en contribuant à un impact social et environnemental durable. L'intérêt concret et fort des nouveaux investisseurs institutionnels européens et d'investisseurs particuliers, combiné au soutien continu des investisseurs existants, permettra à la société d'exécuter sa stratégie et de poursuivre sa croissance à un rythme accéléré", a souligné Xavier Mertens, CEO d'Inclusio.