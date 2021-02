Investir dans l'immobilier en 2021 reste une valeur sûre

En ces temps d’incertitude économique, la brique reste une valeur refuge. Et le placement immobilier n’est pas réservé qu’aux riches. Il faut juste avoir les bons réflexes. Comment investir sans se tromper ? Il n’existe pas de solution miracle pour réussir. Il faut être bien conseillé.

De par la croissance démographique, les circonstances de la vie – les séparations sont en hausse chaque année – et le contexte économique, l’appartement semble être le choix le plus évident pour une majorité de personnes. N’oubliez cependant pas que l’argent que vous investissez ne vous sera pas accessible pendant une certaine période. Il vous faut aussi continuer à vivre décemment sans être pris à la gorge par vos crédits. Assurez-vous donc auprès d’un professionnel de l’immobilier que votre investissement produise du rendement et qu’il soit en adéquation avec vos liquidités. Recontextualisons et prenons un exemple concret.

Bruxelles, mal belle ?

Selon les chiffres de l’Office belge des statistiques (StatBel), entre 2016 et 2060, la population de la Région bruxelloise va croître à un rythme deux fois supérieur (+ 28%) à celui des autres Régions du pays (+ 14%). Trafic conséquent, pollution, travaux, insécurité, faillite des commerces, vieillissement du parc immobilier … Non, Bruxelles n’est donc pas l’investissement le plus sûr. Le prix moyen d’un appartement (flat, studio, appartement) dans la capitale est, en outre, passé de 74.345 euros en 1995 à 245.265 euros en 2017, soit une augmentation de près de 230%.

De l’air frais wallon

Au cours de l’année 2019, la population a augmenté de 11.448 personnes en Wallonie. Mais, comparativement à Bruxelles, en pourcentage, l’accroissement ne s’élève donc qu’à + 0,3%. Tout comme en Région flamande, le principal facteur d’accroissement de la population est la migration internationale: 30.528 personnes provenant de l’étranger sont venues habiter en Région wallonne, 18.251 personnes sont parties à l’étranger (solde 12.277 personnes).

Le mouvement migratoire interne reste également positif: le nombre de personnes issues d’autres régions venant s’installer en Wallonie est supérieur au nombre de personnes qui la quittent pour une autre région. Ce solde s’élève à 3.882. La tendance est clairement à l’envie d’air. S’il se construit 55.000 nouveaux lots chaque année en Belgique, une majorité de Belges font le choix de se déplacer vers le sud pour bénéficier d’un jardin, d’une qualité de vie autre et d’un prix abordable. Le neuf rencontre les faveurs des acheteurs. Les projets proposés par Sotraba en sont un bon exemple.

L’appartement neuf : un bon placement

Les appartements neufs sont soumis à la TVA, au taux de 21% pour leur construction et 12,5% d’enregistrement pour leur valeur terrain. A partir de là il faut bien évidemment savoir si les unités secondaires vous sont obligatoires ou non (cave et/ou parking). Celles-ci subissent le même calcul. A ce résultat il y aura aussi lieu d’ajouter +/- 2% de frais de notaire et les frais de raccordements (généralement entre 4.500€ et 5.000€ HTVA).

Le plus simple est de prendre un appartement 2 chambres en exemple , avec son parking et sa cave annoncé à 250.000€ HTVA qui sera majoré d’une moyenne de 24,8 à 25,5% pour l’ensemble de frais. Ce prix sera celui que vous payerez à la sortie de chez le notaire (hors frais de crédit). Le solde final que vous débourserez pour cet appartement neuf s’élèvera donc approximativement à 313.000€ TTC.

Octroyons-lui à présent un loyer réaliste de 850€ par mois. Le rendement locatif net de ce bien se situe aux alentours de 2,71%. Vous pouvez donc considérez que les 313.000€ placés vous rapportent un montant de 8.480€ par an. Si l’appartement en question se vend, au pire, au même prix qu’à l’achat, vous aurez fait une plus-value non taxable +- 84.000€.

Des alternatives ?

Votre banquier vous parle de rendements plus intéressants dans les « biens de seconde main » ? Si l’on peut vous faire miroiter du 6% net par an, il y a lieu de tenir compte de différents aspects :

- Absence de garantie décennale sur 99% des annonces ;

- Travaux généralement importants pour remettre le bien aux normes ;

- Fidélisation du locataire plus difficile ;

- Plus-value difficile à réaliser en cas de revente puisque le bâtiment vieillit de plus en plus ;

- Fond de réserve plus important.

L’appartement à rénover offre du cachet (immeuble ancien, vieilles moulures, etc.). mais il réserve aussi des surprises. Osez le neuf, Les logements neufs garantissent un rendement, plus de confort et une conformité aux nouvelles normes de construction. Parlez-en avec un conseiller commercial en formant le : 067/87.85.01. Il vous conseillera dans toutes vos démarches pour l’achat d’un bien neuf en Wallonie.

Plus d’informations :

SOTRABA

L’entreprise Sotraba Constructions est basée à Nivelles. Elle est spécialisée dans la construction d'appartements et de maisons en Wallonie depuis 1981.

121, Chaussée de Nivelles

7181- Arquennes

Mail : info@sotraba.be

Tel : +32 (0)67 87 85 01 - +32 (0)486 55 54 64