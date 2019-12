Pour investir dans l’immobilier, il existe plusieurs options ayant chacune leurs avantages et leurs inconvénients. L’option la plus évidente est d’investir directement dans la brique. Seulement voilà, outre le côté administratif, qui peut en décourager plus d’un, la principale pierre d’achoppement pour les investisseurs réside dans le montant de l’investissement initial qui peut s’élever à plusieurs centaines de milliers d’euros. Si vous n’avez pas de telles sommes à investir, vous pouvez vous tourner vers la brique papier. Celle-ci a en effet l’avantage d’être accessible pour une mise de départ plus modeste, puisqu’elle peut se limiter à la valeur d’une seule action. De plus, l’investisseur n’a pas à se charger de la paperasserie, la gestion immobilière reposant entièrement sur les épaules de la société immobilière.

Les sociétés immobilières réglementées (SIR) sont souvent considérées comme une alternative à l’investissement direct dans l’immobilier. Ces sociétés se spécialisent dans un ou plusieurs type(s) d’immobilier et, leur régime particulier les oblige à distribuer au moins 80% de leur résultat sous forme de dividendes, ce qui représente généralement un bon rendement pour l’investisseur.

Étant cotées en bourse, les SIR sont soumises à un cadre juridique très stricte qui vise à la gestion de leur portefeuille en bon père de famille. Elles doivent ainsi se soumettre à l’évaluation trimestrielle de la juste valeur de leurs biens immobiliers par un expert immobilier indépendant, veiller à la diversification de leur parc immobilier afin de répartir les risques de manière appropriée, et ce, pour chaque type de bien immobilier, chaque zone géographique et chaque catégorie d’utilisateur ou de locataire.

Jean-Pierre Hanin, CEO Cofinimmo © Cofinimmo



Il existe actuellement 17 SIR en Belgique. Fin 2018, cellesci détenaient ensemble un portefeuille de 20,5 milliards d’euros, soit environ 5% du marché boursier belge. Jean-Pierre Hanin, CEO de Cofinimmo, ajoute : « Après plus de 35 ans dans l’immobilier, Cofinimmo a aujourd’hui un portefeuille qui s’élève à plus de 4 milliards d’euros, réparti dans cinq pays. Lors de notre création en 1983, nous étions exclusivement actifs dans le secteur des bureaux. En 2005, nous avons constaté que le secteur de la santé avait besoin d’un partenaire immobilier professionnel, nous avons alors commencé à investir dans ce secteur qui représente aujourd’hui bien plus de la moitié de notre portefeuille. Nous avons ensuite rapidement été amenés à relever le même défi en France. Par la suite, nous sommes entrés sur les marchés néerlandais et allemand et nous avons récemment lancé nos premiers projets en Espagne. »

