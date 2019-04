Your Nature est un projet unique en Europe : il s’agit du seul éco-resort sans voiture. Sur 280 hectares des terres qui appartenaient à la famille des Princes de Ligne d’Antoing, le site riche de lacs (18 hectares au total), de faune et de forêts, verra bientôt sortir de terre 188 logements en bois. Il est fort à parier que les 5% de rendement annuels nets assurés risquent de faire saliver bien des investisseurs.

© Your Nature



Antoine Vanneste, vous êtes le directeur immobilier du projet Your Nature. En quoi consiste exactement cet éco-resort et pourquoi est-il différent ?

Il s’agit du seul éco-resort européen sans voiture. Outre les moyens de transports habituels, on peut y arriver de nombreuses façons : à pied, en vélo, via une golfette mise à disposition, mais aussi en avion (l’aérodrome de Maubray est à côté), en bateau, ou encore en train... Le concept est de proposer un lieu de villégiature – nous visons les week-ends et les demi-semaines – dans un cadre préservé aux finitions nobles, offrant une mobilité douce. De nombreuses activités sont également prévues sur place, tout en respectant la quiétude du lieu (9 maisons maximum par hectare). 188 logements seront effectifs au printemps 2020 (40 sont déjà construits aujourd’hui), mais le projet en comptera à terme 350.

Quels seront les logements proposés ?

Il s’agira de maisons à ossature bois, basse énergie, construites dans le respect de la faune et de la flore, et privilégiant les matériaux locaux. Chaque hébergement possèdera une isolation renforcée, conçue pour assurer un excellent confort en hiver comme en été en consommant le moins d’énergie possible. Six atmosphères différentes seront également proposées, toutes inspirées par la nature : lignes épurées, matériaux nobles rappelant l’écorce, les branches, les feuilles des arbres… Le tout entre camouflage et transparence.

Côté prix, ils démarrent à 155 000 € et vont jusqu’à 495 000 pour les biens les plus exclusifs...

Pourquoi investir chez Your Nature ?

Parce que nous nous occupons de la gestion complète du bien avec un rendement net de 5% de la valeur de l’usufruit cédé (sur une période de 20 ans) pour le propriétaire. Il s’agit d’un placement à connotation immobilière, avec l’avantage de pouvoir venir se rendre compte sur place de quoi il s’agit puisque 40 maisons sont déjà sorties de terre. Des possibilités de séjour pour les propriétaires sont également prévues. L’autre gros avantage est que la TVA est déductible sur ce type de bien grâce à un ruling fiscal, et qu’il n’y a pas de précompte immobilier grâce à la cession d’usufruit. Les frais de gestion et d’entretien sont également inexistants.

Quelles sont les activités prévues sur place et alentours ?

La ville de Tournai, très riche culturellement, se situe à 10 km de Your Nature. L’Adeps, avec ses nombreux sports et activités, est quant à elle localisée à moins de 2 km de chez nous. Sur place, il sera possible de pratiquer de la voile, du canoé, de l’accrobranche, de la piscine indoor, du ski nautique (en veillant à la quiétude de chacun), du vélo et du VTT, sans oublier les 200 km de chemins de halage...

L’aérodrome de Maubray, à proximité, donnera également la possibilité de réaliser des baptêmes en planeur. Bref, les activités seront nombreuses, tout en gardant à l’esprit que l’aspect intimité et calme demeureront une priorité.

Quels services seront accessibles sur place ?

Il y aura plusieurs bâtiments : l’un abritera la piscine intérieure, un autre une boulangerie avec un supermarché et un restaurant, sans oublier le centre de bien-être et l’espace prévu pour les séminaires.

Visez-vous également les entreprises ?

Oui, tout à fait ! Des packages intéressants pour les séminaires seront proposés, avec la possibilité d’accueillir 4 à 500 personnes vu les dimensions du lieu. Nous visons en fait tous les types de public, sans restriction : qu’il s’agisse des sociétés, des familles, des couples, des personnes âgées... Le but étant de s’immerger dans le vert tout en bénéficiant d’activités récréatives. Notons aussi que nous sommes bordés par les 500 hectares de la forêt de Flines, à la frontière française. Le poumon vert de Your Nature se prolonge donc à l’extérieur du site !

Comment l’idée de Your Nature est-elle née ?

Dans les années 80, les Princes de Ligne ont été approchés par Disney car il s’agissait d’un lieu stratégique pour implanter le parc, notamment en raison de la proximité de l’Eurostar (et donc d’une accessibilité aisée pour la Grande-Bretagne) et du Nord de la France. Finalement, l’espace n’était pas suffisant, mais la famille de Ligne a eu envie de développer cette forêt, d’où l’idée de Your Nature. Pour la petite histoire, la forêt avait été complètement rasée après la guerre 14-18, et une vingtaine d’essences différentes d’arbres ont été replantées par la suite. Aujourd’hui, on a un peu l’impression de se promener dans une forêt canadienne, ce qui est exceptionnel...

© Your Nature



Vous êtes-vous entourés de personnes-clé pour la conception du parc ?

Oui, nous venons notamment de signer un contrat avec Dream Hotel Group, qui gère de nombreux resorts à travers le monde. François Mary (l’ancien directeur général adjoint de Disney pour la partie nature via l’éco-parc Pierre & Vacances de Marne-la-Vallée), est en outre le CEO de Your Nature. Nous sommes donc parfaitement entourés et conseillés en ce qui concerne la gestion du site.

Infos : www.yournature.be