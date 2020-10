Libre Immo | Le dossier

L’analyse du marché du foncier viticole français ne peut qu’intéresser les Belges, candidats acquéreurs en France ou… propriétaires en Belgique.

Pour son rapport annuel, qu’il édite depuis plus de 20 ans, Agrifrance, le département "foncier rural" de BNP Paribas traitant de propriétés viticoles, demeures de prestige, domaines agricoles et massifs forestiers français, se pique de trouver un sujet d’actualité : ces nouveaux acquéreurs déçus par la Bourse ; le poids des Asiatiques sur le marché bordelais ; l’impact de la politique de l’arrachage des vignes ; la comparaison entre terres agricoles françaises et farming lands anglaises sur fond de Brexit ; etc.