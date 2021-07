Les notaires belges ont une nouvelle présidente Immobilier Frédérique Masquelier

© Bart Azare

Succédant au notaire arlonais Philippe Bosseler, Katrin Roggeman (52 ans) est la seconde femme à prendre la tête de la Fédération du notariat après la Bruxelloise Lorette Rousseau en 2012. Durant son mandat de trois ans, qu’elle entend mener avec la ténacité et le dynamisme qui caractérisent par ailleurs cette sportive confirmée, la nouvelle présidente de Fednot a l’intention de poursuivre la modernisation de la profession dont son prédécesseur était le fer de lance, avec une attention particulière à la proximité et à l’aspect humain de la relation entre les notaires et leurs clients.