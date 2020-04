Libre Immo | La personnalité Jo De Wolf est le CEO de la société immobilière réglementée Montea depuis près de dix ans. Active dans la seule brique logistique, elle est un "pure player", son portefeuille d’entrepôts s’étendant jusqu’en France et aux Pays-Bas.

En octobre 2020, cela fera dix ans que Jo De Wolf, 45 ans, a pris la tête de la société immobilière réglementée (SIR) spécialisée dans la brique logistique Montea. Une décennie durant laquelle il peut se féliciter d’avoir contribué à sa prospérité. À son arrivée, en effet, la jeune SIR créée en 2006 était dotée d’une petite équipe de huit personnes et d’un portefeuille de 250 millions d’euros. La voici forte de 35 employés et d’une assise d’1,25 milliard d’euros en Belgique, mais aussi en France et aux Pays-Bas.