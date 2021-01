Le budget de VDD Project Development, le promoteur en charge des opérations, est conséquent : 80 millions d’euros. Et le bureau assigné prestigieux : David Chipperfield Architects, basé à Londres. C’est que non seulement les éléments historiques faisant son charme seront soigneusement rénovés, mais ceux qui ont été perdus au cours du temps seront reconstruits : la tour, les dômes, la terrasse d’angle, l’auvent et la loggia du côté de la place Hendrika. Le bâtiment, rebaptisé "The Grand", abritera, outre 70 appartements, des espaces commerciaux, un bar et une brasserie. Les travaux pourraient démarrer en automne 2021 pour une livraison des lieux en 2024, date du centenaire de l’édifice. La place Hendrika sera elle aussi appelée à faire peau neuve puisque l’office du tourisme et les parkings vont disparaître afin de laisser place à un large endroit de rencontre avec des bancs et des aires de repos.