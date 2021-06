Bruxellois d’origine, Sébastien Caporusso (35 ans) n’hésite pas à voyager pour travailler sur ses projets à l’étranger, comme à Paris, Ibiza ou ailleurs en Europe où il participe à la construction de maisons. Attiré par l’architecture depuis son plus jeune âge, c’est tout naturellement qu’il complète un master en architecture d’intérieur et design du CAD à Uccle. "J’ai eu la chance de pouvoir étudier ce que j’aimais et d’approfondir mes connaissances en termes artistique et pratique", confie celui qui réalise au cours de ses études des stages en Belgique et à l’étranger.