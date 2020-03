Publics ou privés, ornementaux ou récréatifs, les jardins, vivants, évoluent avec le temps.

"Les Bruxellois ne veulent pas plus d’immeubles et de béton mais plus de vert. Nous avons un bouwmeester-maître architecte pour la Région de Bruxelles-Capitale mais pas de paysagiste… ", remarque Anne-Marie Sauvat, architecte paysagiste et fondatrice de l’Atelier Eole. Et on voit bien, aujourd’hui, en période de confinement suite à la crise du Covid-19, l’importance pour tous de ces espaces verts en pleine ville…

"Tout un temps, l’urbanisation s’est réalisée lentement avec le développement des villes, immeuble par immeuble. Maintenant, elle est frénétique, îlot par îlot, quartier par quartier. Nous devons accompagner cela et réintégrer le développement paysager dans la ville", ajoute Anne-Marie Sauvat qui met en avant plusieurs points dont il faut, selon elle, tenir compte quand on exerce son métier.