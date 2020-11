Libre Immo | Le Zoom

L’Adenne est, avec la Côte, la principale destination touristique en Belgique. Elle est pourtant moins médiatisée que le littoral, et donc, moins connue. Les Ardennais, mis à part, la majorité des Belges ignorent, par exemple, que l’Ardenne se décline au singulier. Au pluriel, les Ardennes sont françaises. Ce qui a le don de faire saigner quelques paires d’oreilles… De même, beaucoup l’assimilent à la seule province de Luxembourg, alors que l’Ardenne s’étale aussi sur celles de Liège, de Namur et, pour une moindre partie, de Hainaut. Elle est délimitée au nord par la Famenne et au sud par la Gaume et la Lorraine.

L’activité immobilière depuis le confinement de mai dernier est en boom à l’extrême sud du pays.