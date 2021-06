Libre Immo | Le dossier

Depuis la crise sanitaire, le marché des bureaux et les quartiers d’affaires sont sérieusement secoués par l’essor du télétravail. Ces derniers temps, l’Espace Nord, le deuxième plus grand quartier d’affaires de la capitale, semble inquiéter particulièrement certains observateurs dont les propos alarmistes ont été largement relayés dans la presse. L’ensemble de plus d’1,2 million de mètres carrés de bureaux situés autour de la gare du Nord verrait en effet prochainement, annonce-t-on, plusieurs de ses grands et moins grands occupants s’en aller ou réduire sérieusement la voilure.