Libre Immo | Le dossier L’habitat groupé de demain ne sera pas celui d’hier. Il va notamment s’ouvrir sur son environnement pour dynamiser un quartier.

Thierry De Bie est chargé de projets pour l’ASBL néolouvaniste Habitat et Participation. Créée en 1983 par la Faculté d’architecture de l’UCLouvain, elle avait au départ pour but d’étudier la vie sociale au sein des habitats, entre voisins de terrain ou de palier, entre habitants et espaces collectifs, entre habitants et équipements communautaires. Très vite, vers 1985-1986, elle s’est intéressée à ce qui crée du lien entre voisins et donc à l’habitat groupé, comme une évidence.

L’expert fait le point sur l’avènement de l’habitat groupé et les réflexions sous-jacentes de ses adeptes, mais aussi sur les dernières tendances en matière de projets porteurs.