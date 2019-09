La Fédération royale du notariat belge (Fednot) vient de publier son baromètre immobilier côtier. Contre toute attente, le premier semestre de l’année a fait preuve d’une belle vigueur avec 7,6 % de transactions de plus qu’au cours du premier semestre 2018, incitant les notaires à évoquer « un nombre considérable de transactions », plus exactement environ 600 de plus. Il faut dire, précise toutefois Fednot, qu’en 2018, le marché avait accusé un ralentissement du à l’entrée en vigueur imminente des nouveaux droits d’enregistrement le 1er juin 2018.

Sur le marché belge, en termes d’activité, la Côte représente une part de marché de 4,3 %.

Nombre record de transactions

Les stations dont le marché immobilier a fait preuve d’un très net surcroît de dynamisme sont Blankenberge, La Panne et Zeebrugge, avec de l’ordre de 17 à 18 % de transactions en plus par rapport au premier semestre 2018,

© FedNot

Ce ne sont toutefois pas elles qui attirent le plus les candidats acquéreurs. A ce titre, les stations les plus prisées sont Ostende, Knokke et Coxyde, qui, ensemble, représentent plus de la moitié (50,4%) de l’activité. Cela veut dire qu’une transaction sur deux signée sur la Côte au cours du premier semestre de cette année a été opérée dans ces trois communes.

Parmi les stations qui ont moins de poids en nombre de transactions, on trouve Zeebrugge, Westende et Heist-aan-Zee. Cette dernière est, avec Nieuport, la seule à avoir aligné moins de transactions en 2019 qu’en 2018 (-8% et -10,1%).

© FedNot



Des prix à la hausse, sauf exceptions...

Cette belle activité a eu l’impact qu’on imagine sur les moyennes de prix. Fednot relève que le prix d’un appartement côtier a augmenté en un an (entre le 1er semestre 2018 et le 1er semestre 2019), de 6,2 %. Et même de 6,6 % pour ceux situés sur la digue. Un véritable bond qui permet d’atteindre, respectivement, un prix moyen de 276.605 euros et de 345.654 euros.

Sur la période de cinq ans de 2014-2019, la hausse est comparativement moindre : près de 12 % pour un appartement, un peu plus de 20 % s’il est localisé sur la digue. Compte tenu de l’inflation de 8,2 %, la hausse réelle des prix est limitée à 3,6 et 12 %.

Comme de bien entendu, C’est Knokke - sans Heist, mais avec Le Zoute - qui aligne les prix moyens les plus élevés : près de 517.000 euros pour un appartement (en hausse de 9,2 % sur un an), et plus de 840.000 euros s’il est situé sur la digue. Heist-aan-Zee suit juste après, et pourtant loin derrière, avec un prix moyen de près de 332.000 euros (-5,4%). Et 100.000 de plus sur la digue.

Hormis Nieuport et Coxyde, les prix moyens de toutes les autres stations passent sous la barre des 250.000 euros l’appartement, et même des 200.000 à La Panne et Westende.

© FedNot

Ce qui ne veut pas dire que les prix ont systématiquement gonflé sur les 60 kilomètres de la Côte belge. Certes, ils ont surtout augmenté à Blankenberge, Knokke et Ostende, tirés vers le haut par les nombreuses nouvelles constructions qui y sont érigées. Mais ils ont diminué à Heist-aan-Zee (-5,4%), tout comme à La Panne (-2,2%), à Coxyde (-1,5%) et au Coq (-1,2%).