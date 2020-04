Libre Immo | Le dossier Six professionnels de l’immobilier de la maison Sotheby’s International se sont mis autour de la table.

En Belgique, la crise sanitaire liée au Covid-19 a forcé le marché immobilier résidentiel à s’arrêter. Confinement oblige, les visites de biens ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre, de même que la signature des compromis et des actes de vente (à noter qu’une procédure de signature par procuration digitale est en train de se mettre en place suite à une proposition de loi du vice-Premier ministre et ministre fédéral de la Justice, Koen Geens (CD&V), plus d’information à venir). En attendant, candidats-acquéreurs et vendeurs sont dans l’expectative, reportant leurs projets immobiliers à des jours meilleurs. Non sans effet sur les prix des biens, qui seront vraisemblablement impactés à la baisse, comme l’ont souligné plusieurs observateurs du marché.

Quel est l’impact de la crise sur vos marchés ? Est-ce que l’arrêt qui caractérise le marché immobilier classique se vérifie-t-il aussi dans le segment du luxe ?