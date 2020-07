À La Libre, nous avons décidé d’aller prendre la température de cinq lieux touristiques. De parler de la reprise avec les acteurs du secteur. Et de donner à tous envie de bouger dans cette terre de vacances réinventée qu’est la Belgique !

Pendant un mois , La Libre Eco va proposer chaque semaine une série estivale. Après le "Tourisme made in Belgium", place à "Tous en ligne !" avec ces entreprises qui, en raison du coronavirus, sont passées aux ventes sur Internet ou ont accéléré le mouvement. Pleins feux à partir du 1er août sur "ces produits indémodables" avant les "Jeunes, chercheurs et prometteurs" qui vont repenser et améliorer le monde de demain. Bonne lecture !

Premier volet ce samedi, à Durbuy. Lundi, pour le second chapitre, nous vous emmènerons lundi à Knokke.