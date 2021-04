Au-delà du choix entre murs réels et investissements « papier » , au-delà des paramètres qui peuvent convenir davantage aux uns plutôt qu’aux autres, au-delà de l’importance du portefeuille de chacun, par ces temps économiques incertains, la diversification patrimoniale et donc la diversification du risque en termes de placements est le maître-mot pour une gestion en bon père de famille de ses avoirs. Investir dans la « brique papier » prend ainsi tout son sens.

Brique ou « brique papier » ?

La démarche est instinctive. Choisir d’investir dans la brique, c’est investir dans quelque chose de tangible, que l’on connaît et qui rassure. Mais les conditions d’hier ne sont plus celles d’aujourd’hui. En termes d’octrois de crédits hypothécaires, il est désormais acquis que tout candidat à la propriété se doit d’apporter au grand minimum 10 % de fonds propres s’il souhaite prétendre acheter. Il lui faut donc avoir un minimum de trésorerie. En outre, les contraintes connexes liées à l’acquisition d’un bien risquent de refroidir les plus enthousiastes : TVA (si on acquiert des biens neufs), droits d’enregistrement, honoraires du notaire, frais de dossier, entretien, mise en location, impact successoral, etc. De plus, le marché fait état d’une pénurie criante d’offres, rendant la concurrence féroce entre les différents investisseurs. Faut-il pour autant abandonner vos projets de miser sur le potentiel de croissance de la brique ? Pas du tout ! Investir dans l’immobilier peut aussi se faire de manière indirecte, par le biais d’instruments financiers, c’est ce que l’on appelle la « brique papier », soit la participation à des projets immobiliers par le biais de produits financiers. Chez OWN , une société originellement active dans le conseil en investissement immobilier, cela se fait sous forme d’obligations émises par le biais d’une nouvelle structure nommée « OWN Capital ».

Principaux avantages

En investissant dans un produit financier qui est lui-même lié au marché immobilier, vous profitez du potentiel de ce secteur, sans en supporter vous-même les contraintes. Ainsi, contrairement à un investissement dans de la pierre :

- Vous n’avez aucun souci de gestion et d’entretien inhérents à un immeuble, en ce compris locatif, dans la mesure où l’opération est gérée par des professionnels ;

- Vous diversifiez judicieusement un portefeuille d’investissement ;

- Vous générez des flux de revenus potentiels réguliers et prévisibles à court voire à moyen terme alors que dans l’hypothèse de la brique dure, plus la période d’investissement est courte (soit si vous revendez trop vite), moins le bien immobilier est rentable et c’est normal puisqu’il faut lisser dans le temps les frais (de notaire entre autres) que vous aurez engrangés à l’achat.

Autre intérêt non négligeable : l’investisseur peut également répartir les risques en achetant différents types de biens immobiliers. Vous pourrez ainsi éventuellement prendre part au potentiel de croissance de l’immobilier résidentiel, mais également de l’offre en kots étudiants, en bureaux et en surfaces commerciales. L’essor récent de l’E-commerce ouvre, par ailleurs, quelques belles opportunités dans le segment des entrepôts et de l’immobilier lié à la logistique. Autre tendance forte : le secteur de la santé, avec le développement des « résidences services », des projets immobiliers spécialement dédiés aux aînés.

Attention : Investir de l’argent coûte aussi de l’argent. Prenez conseil auprès de votre expert-comptable.