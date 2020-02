Libre Immo : Le dossier Ancêtre du coliving, cette forme d’habitat devenue phénomène de société n’est pas encore pleinement encadrée à Bruxelles et en Wallonie.

Sur appartager.be, Colocimmo.com, Skot.be, Nestpick et autres portails web, les petites annonces de colocation se comptent par milliers à Bruxelles et dans les grandes villes du pays. Longtemps appréciée des étudiants, elle a depuis gagné d’autres couches de la population, jeunes actifs ou travailleurs plus âgés en recherche de lien social. Ainsi, en 2018, on estime qu’11 % des logements bruxellois se sont loués à des colocataires. Si on envisage les seuls logements nouvellement emménagés, ce chiffre passe à 18 %. "De nombreux bailleurs sont intéressés par la colocation. Nous avons de plus en plus de dossiers de ce type depuis trois ans", introduit Ulrich Carnoy, cofondateur du cabinet Carnoy Avocats, spécialisé en droit immobilier.