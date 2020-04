Libre Immo | Le secteur a conclu un protocole d’accord pour une reprise progressive des activités à partir du 4 mai.

Selon une récente enquête de la Confédération Construction à laquelle 555 entreprises ont participé, 79 % des entreprises à l’arrêt complet ou partiel envisagent une reprise dès le 4 mai. L’obstacle le plus important, et c’est le cas pour 66 % d’entre elles, est le respect de la distanciation sociale d’un mètre et demi, tant sur les chantiers que dans les moyens de transport.