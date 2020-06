Libre Immo | Le dossier Le marché du neuf a tourné au ralenti pendant le confinement. Mais, dès le premier jour du déconfinement, il a retrouvé son rythme d’avant la crise. Les promoteurs en ont profité pour réfléchir aux logements de demain.

Si le confinement a stoppé net les ventes sur le marché de l’existant, il les a simplement ralenties sur celui du neuf, pour lequel la commercialisation se fait, pour l’essentiel, sur base de plans et de dessins, associée à une visite du site et des environs. "C’est vrai, on a réalisé quelques ventes pendant le confinement", convient Olivier Thiel, Head of Development Belgium chez Immobel. À l’instar d’autres grands promoteurs, le groupe belge a son propre département commercial. "Mais rien de comparable avec ce que l’on traite d’habitude. Même si les ventes se font sur plans, les acquéreurs aiment voir les vendeurs et les sites."