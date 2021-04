Libre Immo | Le dossier

Contrairement à ce qu’on aurait pu penser, et même les professionnels du secteur sont dans ce cas, le marché de la vente à la montagne s’est bien comporté cet hiver. Très bien même. "Il est difficile de donner des moyennes car toutes les stations sont différentes. Mais nous avons enregistré une croissance des ventes à deux chiffres", assure Benjamin Berger, directeur de Cimalpes, un groupe actif dans la transaction et la location saisonnière dans neuf stations des Alpes françaises. "C’était contraire à nos prospectives, pour la simple raison que ce sont souvent les locataires qui deviennent les acheteurs." Or, le marché locatif s’est moins bien porté cette saison.