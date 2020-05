Libre Immo |

CEO de We Invest, Raphaël Mathieu estime que c’est le moment de dépoussiérer le marché.

On connait l'adage: "le Belge a une brique dans le ventre". Une vérité qui a survécu aux crises financières et économiques, malgré des ralentissements plus ou moins marqués du secteur de l’immobilier. Mais sera-ce vrai aussi pour cette crise sanitaire ?